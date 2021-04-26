Osmancık'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmancık'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Osmancık'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Osmancık ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Osmancık ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah ticareti yapan şahısların tespiti, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Osmancık ilçesine bağlı bir köydeki şüpheli şahsa ait araçta, bomba arama köpeği 'Faly' yardımı ile yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ruhsatsız tabancalara el koyan jandarma ekipleri şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Ablasının cenazesine giderken yaptığı kazada karısını kaybetti
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Muslera Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmancık'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 18:00:18. #1.15#

title