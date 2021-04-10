Osmancık'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
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Osmancık'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Osmancık'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yaklaşan ramazan ayı öncesinde özellikle ekmek ve unlu mamuller üretimi yapılan fırın, pastane gibi işletmelerde gıda denetimleri yapıldı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yaklaşan ramazan ayı öncesinde özellikle ekmek ve unlu mamuller üretimi yapılan fırın, pastane gibi işletmelerde gıda denetimleri yapıldı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına kısa bir süre kala özellikle ekmek ve unlu mamulleri üretimi yapan fırın, pide salonu ve pastanelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Ekipler, imalathanelerin genel durumuna, depolara, ekmeklerin gramajlarına, üretim şartlarına ilişkin kontroller gerçekleştirdi. - ÇORUM

Osmancık'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
Osmancık'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
Osmancık'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
Osmancık'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
Osmancık'ta ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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