Osmancık'ta nehre düşen köpek kurtarıldı
09.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:14
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak nehrine düşen köpek belediye itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak nehrine düşen köpek belediye itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçe merkezi Kent Park civarında Kızılırmak Nehrine düşen köpeği fark eden vatandaşlar, Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği düştüğü nehirden çıkardı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı