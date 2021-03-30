Osmancık'ta kırmızı çizgiler çekildi, öncelik yayaların oldu
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Osmancık'ta kırmızı çizgiler çekildi, öncelik yayaların oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Osmancık'ta kırmızı çizgiler çekildi, öncelik yayaların oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekilmeye başlandı.

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Çorum'un Osmancık ilçesinde 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekilmeye başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımının ardından Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ana caddeler, okul çevrelerindeki yaya geçitlerine kırmızı çizgileri çekmeye başladı. Ekipler yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerindeki beyaz şeritlerden ortada bulunan şeridi kırmızıya boyayıp 'Önce Yaya' görseli çizdi. - ÇORUM

Osmancık'ta kırmızı çizgiler çekildi, öncelik yayaların oldu
Osmancık'ta kırmızı çizgiler çekildi, öncelik yayaların oldu
Osmancık'ta kırmızı çizgiler çekildi, öncelik yayaların oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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