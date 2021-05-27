Osmancık'ta kan bağışı kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmancık'ta kan bağışı kampanyası

Osmancık'ta kan bağışı kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası devam ediyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası devam ediyor. 'Her damla kan kurtarılan bir candır. Haydi, kan bağışına' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası 26-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Kızılay Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe pandemi dönemi ve Ramazan ayı içinde kan bağışının düştüğünü hatırlatarak, "Türk Kızılay olarak Osmancık'ta 26-27 Mayıs günleri, Beyler Çelebi Cami yanında, saat 10.30 ile 18 arasında kan bağışı almaya devam ediyoruz. Pandemi ve ramazan ayında kan vermenin düştüğü ve sürekli kan ihtiyacı olduğunu unutmayalım. 'Bana ne lazım değil, bir gün bana da lazım' anlayışı ile bağış notlarımıza bekliyoruz. Bu bağış günlerimizde de bağış yaparak madalya almaya hak kazanan bağışçılarımızın madalyalarını takdim ettik. Maddi bir değeri olmasa da manevi değeri olan teşvik etmek için Kızılay ve şifa bulan hastalar adına bağışçılarımıza teşekkür ederiz" dedi. - ÇORUM

Osmancık'ta kan bağışı kampanyası
Osmancık'ta kan bağışı kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Evgar Burak Sergen Seren Serengil
Spor Ali Koç Gervinho Ersun Yanal Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmancık'ta kan bağışı kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 19:29:38. #1.15#

title