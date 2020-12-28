Osmancık'ta kan bağış kampanyası
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Osmancık'ta kan bağış kampanyası

28.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:14
Osmancık'ta kan bağış kampanyası

Çorum'un Osmancık ilçesinde hafta sonu düzenlenen kan bağışı kampanyasında 170 ünite kan toplandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde hafta sonu düzenlenen kan bağışı kampanyasında 170 ünite kan toplandı.

Türk Kızılayı Osmancık Şubesi, azalan kan stoklarına katkı sunmak amacıyla hafta sonu kan bağışı kampanyası düzenledi.

Veylerçelebi Cami önünde iki gün devam eden kampanyada bağışçılardan hijyen ve sosyal mesafe kriterlerine uygun olarak kan alındı. Türk Kızılayı Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, AA muhabirine, 170 ünite kan bağışı alındığını söyledi.

Osmancık'taki kan bağışı kampanyasında öğretmenler, imamlar ve daire müdürlerinin organize olarak kan verdiğini belirten Sivritepe "Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayın, sizin 15 dakikanız başkasının bir ömrü olsun." dedi.

Kızılaya hafta sonu kan vermek isteyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu belirten Sivritepe, "Kan bağışı yapmak isteyenler kanver.org web sitesinden randevu oluşturarak kısıtlamalardan, sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeden hafta sonu dahil olmak üzere kan bağışında bulunabilirler. Bu ortamlar sürekli sterilize edilen, hekim kontrolünde insanların içeriye girdiği, hastaların olmadığı yerlerdir" diye konuştu.

Salgın ve kış koşullarından dolayı kan bağışında azalma yaşandığına dikkati çeken Sivritepe, "Koronavirüs dışındaki hastalıklar, kazalar, belirlenmiş ameliyatlar nedeniyle kan ihtiyacı sürüyor. Sürekli kan alması gereken talasemi, lösemi hastaları gibi insanlar var. Bunların da talepleri, ihtiyaçları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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