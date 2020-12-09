Osmancık'ta kaldırım işgaline belediyeden müdahale

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetim yaptı.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaflarla ilgili denetim yaptı. Kaldırımda işgal edilen kısımlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

İlçede cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetimlerini artıran zabıta ekipleri, vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimde bulundu. Denetim kapsamında kaldırımlara ticari mallarını koyan iş yeri sahipleri uyarılarak kaldırımdaki işgaller kaldırıldı.

Belediye zabıta ekipleri denetimler esnasında fiyat etiketleri ve ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı