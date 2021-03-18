Osmancık'ta kaçak avcılar foto kapanla yakalanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmancık'ta kaçak avcılar foto kapanla yakalanacak

18.03.2021 18:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:37
Osmancık'ta kaçak avcılar foto kapanla yakalanacak

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen avcılık kursuna katılan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, koruma altına alınan ve avlanması yasak yaban hayvanlarını avlayan kaçak avcıların, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kurduğu foto kapan sistemi ile yakalanacağını söyledi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen avcılık kursuna katılan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, koruma altına alınan ve avlanması yasak yaban hayvanlarını avlayan kaçak avcıların, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kurduğu foto kapan sistemi ile yakalanacağını söyledi.

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Osmancık Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde ilçede avcılara yönelik kurs açıldı. Halk Eğitim Merkezi nezaretinde, Osmancık Kara Avcılar Dernek binasında bir hafta süren kursta, mevzuat, avcılık tarihi ve etiği, avlanabilen av hayvanları, koruma altında bulunan av hayvanları, av yasakları, gece avcılığında nelerin yasak olduğu, eko sitemin dengesi ve ilk yardım gibi konularda 30 saatlik eğitim verildi.

Eğitim, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Mustafa Gözler, Çorum Orman Mühendisi Hayrı Kömür ve Osmancık Müftüsü Dr. Eyup Aydın tarafından verildi. Eğitimin ardından kursiyerlere sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verilecek.

Osmancık Kara Avcılar Derneği Başkanı Aydın Güler'de eğitimden geçen avcı adaylarının yasalara uygun avcılık yapabileceklerini belirtirken, 319 kayıtlı üyesi bulunan dernekte 35 kursiyere eğitim verildiği öğrenildi.

'Osmancık'ta 4 avlak bölgesi var'

Sınav öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çorum Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, Osmancık'ta 4 avlak bölgesi bulunduğunu belirtti.

Yaban hayatını korumak için yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Gözler, "Av konusunda Fındıcak, Sütlüce, Tekmen ve Ardıç avlak bölgelerinde, koruma altına alınan ve avlanması yasak yaban hayvanlarını avlayan kaçak avcılara yönelik foto kapan adı verilen kamera sistemini kurduk. 80 metreye kadar algılama sistemi olan foto kapanlar gece ve gündüz önünden bir şey geçtiği zaman kaydediyor. Kaçak av yapmak isteyenler fark etmeden fotoğraflanıyor ve daha sonrasında da cezalandırılıyor." dedi.

İl Müdürü Mustafa Gözler, Osmancık'ta, yaban hayatında geyik, kızıl geyik, karaca, kurt, vaşak, yaban domuzu, tavşan, tilki, saz kedisi, yaban kedisi ve ayı yaban gibi hayvanlarının bulunduğunu sözlerine ekledi. - ÇORUM

Osmancık'ta kaçak avcılar foto kapanla yakalanacak
Osmancık'ta kaçak avcılar foto kapanla yakalanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Hakan Kutlu Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmancık'ta kaçak avcılar foto kapanla yakalanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 18:38:42. #1.16#
title