Osmancık'ta ilk kez yamaç paraşütü eğitimi verildi
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Osmancık'ta ilk kez yamaç paraşütü eğitimi verildi

Osmancık'ta ilk kez yamaç paraşütü eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmancık Doğa Sporları Kulübü tarafından ilçede ilk kez yamaç paraşütü eğitimi düzenlendi.

Osmancık Doğa Sporları Kulübü tarafından ilçede ilk kez yamaç paraşütü eğitimi düzenlendi.

Yamaç paraşütü sporcularının en çok tercih ettiği hava sporları merkezi olmaya aday olan Osmancık'ta yamaç paraşütünün ilk adımı olan başlangıç P1 ve P2 teorik eğitimi düzenlendi. Osmancık Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen eğitim, 5-6-7-8-9-10-11 Temmuz tarihleri arasında profesyonel yamaç paraşüt pilotu Ferdi Toy tarafından Osmancık Halk Eğitim Merkezi'nde verildi. Son yılların popüler hava sporlarından biri olan yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayanlara APPİ yetkili eğitmenleri tarafından P1 ve P2 belgesi verilecek. - ÇORUM

Osmancık'ta ilk kez yamaç paraşütü eğitimi verildi
Osmancık'ta ilk kez yamaç paraşütü eğitimi verildi
Osmancık'ta ilk kez yamaç paraşütü eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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