Osmancık'ta deprem
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Osmancık'ta deprem

01.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:38
Osmancık'ta deprem

Çorum'un Osmancık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, ilçeye bağlı Danişment köyünde saat 14.37'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, ilçeye bağlı Danişment köyünde saat 14.37'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezinde de hissedilirken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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