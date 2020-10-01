Osmancık'ta deprem

Çorum'un Osmancık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, ilçeye bağlı Danişment köyünde saat 14.37'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.