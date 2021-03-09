Osmancık'ta bin adet nar fidanı toprakla buluştu
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Osmancık'ta bin adet nar fidanı toprakla buluştu

09.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:23
Osmancık'ta bin adet nar fidanı toprakla buluştu

Çorum'un Osmancık ilçesi'ne bağlı Kamil köyünde Nar Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesi'ne bağlı Kamil köyünde Nar Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü Koordinasyonunda, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan ve Çorum İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından desteklenen Nar Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi fidan dikme etkinliğinde bin adet nar fidanı toprakla buluştu.

Fidan dikme etkinliği, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Yücel ve Mehmet Turhan, daire amirleri ve köy halkının katılımı ile gerçekleşti. - ÇORUM

Osmancık'ta bin adet nar fidanı toprakla buluştu
Osmancık'ta bin adet nar fidanı toprakla buluştu
Osmancık'ta bin adet nar fidanı toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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