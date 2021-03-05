Osmancık'ta başvuru kutuları kurumlara yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Osmancık'ta başvuru kutuları kurumlara yerleştirildi

05.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:29
Osmancık'ta başvuru kutuları kurumlara yerleştirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde insan hakları kurulu toplandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde insan hakları kurulu toplandı. Toplantıda kurum ve kuruluşlara insan hakları başvuru kutularının yerleştirildiği bildirildi.

Osmancık İlçe İnsan Hakları Kurulu, ilçe kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında toplandı. Toplantıda en az 3 üyeden oluşmak üzere, Hakla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri, İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme ile İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme komisyonu oluşturuldu.

Hakla İlişkiler ve iletişim Faaliyetleri Komisyonunda Bilal Çevrim, Kazım Sekili ve Mustafa Boyacı, İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonunda Özhan Arslan, Hatice Elçin Özbek ve Ömer Kılıç, İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunda ise Mert Mustafa Ergin, Vedat Şahin ve Mehmet Gürer yer aldı.

Kaymakam Ayhan Akpay, ilçe halkını, insan hakları ve ihlalleri hakkında bilinçlendirmek amacıyla afişlerin asıldığını, vatandaşların talep ve dileklerini iletebilmeleri için ilçenin değişik bölgelerinde bulunan kurum ve kuruluşlara başvuru kutularının yerleştirildiğini, Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerinde de denetimlerin yapılacağını bildirdi.

Kaymakamlık Özel İdare Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Turhan, siyasi parti ilçe başkanları, Avukat Mert Mustafa Ergin ve Vedat Şahin, İlçe Sağlık Müdürü Yunus Emre Bedir, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Bayram Çalışkan, Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş, Dil Edebiyat Derneği İlçe Başkanı Kazım Sekili, Osmancık Kızılay Derneği Temsilcisi Mehmet Gürer, Okul Aile Birliği Temsilcisi Ömer Kılıç, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim ve Osmancık MYO Öğretim Görevlisi Hatice Elçin Özbek katıldı. - ÇORUM

Osmancık'ta başvuru kutuları kurumlara yerleştirildi
Osmancık'ta başvuru kutuları kurumlara yerleştirildi
Osmancık'ta başvuru kutuları kurumlara yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Lady Gaga Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmancık'ta başvuru kutuları kurumlara yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:31:38. #1.14#
title