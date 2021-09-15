Osmancık'ta 3 okulda karantina kararı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 lise, 1 ilkokulda bazı öğrencilerin korona virüs testinin pozitif çıkması ile birlikte üç sınıf karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre Ömer Derindere Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi'nde ile Gemici İlkokulunda birer sınıfta 10 gün içinde ikinci kez korona virüs vakasına rastlanmasının ardından sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edildi. Öğrenciler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alındı.

Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

(İlkay Sever/İHA)

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