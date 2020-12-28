Osmancık'ta 170 ünite kan bağışı yapıldı
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Osmancık'ta 170 ünite kan bağışı yapıldı

28.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:45
Osmancık'ta 170 ünite kan bağışı yapıldı

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasında kan merkezine akın etti.

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasında kan merkezine akın etti.

Osmancık ilçesinde Türk Kızılay'ı Osmancık Temsilciliği Kan Merkezi 'Senin 15 dakikan, başkasının bir ömrü olsun' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenledi. Düzenlenen kampanyada gönüllülerden 170 ünite kan bağışı alındı.

Koronavirüs pandemisi sürecinde ulusal kan stoklarını arttırmak amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına Osmancıklı vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Türk Kızılay'ı Osmancık Temsilciliği Kan Merkezi'nin 25-26-27 Aralık 2020 tarihlerinde Beylerçelebi Camii yanında düzenlediği kan bağışı kapmayasında vatandaşlar 3 günde 170 ünite kan bağışında bulundu. www.kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen acil kan ihtiyacı bulunan hastalara umut oldu.

'Öğretmen ve din görevlilerinden kan bağışına yoğun ilgi'

Osmancık'ta 3 gün süren kan bağışı kampanyasına öğretmen ve din görevlileri yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay'ı Osmancık Temsilciliği Kan Merkezi'nin hafta sonu kısıtlamaya dahil olmadan kan bağışı yapılabileceğinin açıklanmasının ardından www.kanver.org sitesinden randevu alarak telefonlarına gelen SMS ile kan bağış merkezlerinin yolunu tutan vatandaşlar, hastalara umut olurken, kan bağışına öğretmen ve din görevlilerin yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

Türk Kızılay'ı Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak yaptığı açıklamada, "Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapmış olduğumuz kan bağışı kampanyasına desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya, Kaymakamımız Ayhan Akpay, Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör, Milli Eğitim Müdürümüz İdris Makineci ve MEM Personeline, ilçe Müftülüğümüze ve kan bağışı kampanyasına katılan, desteklerini esirgemeyen Osmancık halkına teşekkür ederiz. dedi. - ÇORUM

Osmancık'ta 170 ünite kan bağışı yapıldı
Osmancık'ta 170 ünite kan bağışı yapıldı
Osmancık'ta 170 ünite kan bağışı yapıldı
Osmancık'ta 170 ünite kan bağışı yapıldı
Osmancık'ta 170 ünite kan bağışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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