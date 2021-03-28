Osmancık'ta 130 ünite kan bağışı yapıldı
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Osmancık'ta 130 ünite kan bağışı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Osmancık'ta 130 ünite kan bağışı yapıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılay İlçe Temsilciliği koordinesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 2 günde 130 ünite kan bağışı yapıldı.

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Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılay İlçe Temsilciliği koordinesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 2 günde 130 ünite kan bağışı yapıldı.

Osmancık Kızılay İlçe Temsilciliğinin gerçekleştirdiği kan bağış kampanyası kapsamında 27-28 Mart 2021 tarihinde vatandaşların yoğun ilgisi sonucu 2 günde 130 ünite kan toplandı. Etkinlikte düzenli kan bağışında bulunanlara madalyaları da takdim edilirken, Kızılay Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, ilçe halkına teşekkür etti.

Korona virüs başta olmak üzere birçok hastalığın her geçen gün arttığı bugünlerde kanın her zamankinden daha da ihtiyaç haline geldiğini belirten Osman Sivritepe, "Türk Kızılay'ı Osmancık Temsilciliği koordinesinde 27,28 Mart Cumartesi ve Pazar günleri kan bağışı alınmıştır.

Başta korona virüs olmak üzere birçok hastalığın her geçen gün arttığı bu günlerde kan her zamankinden daha da ihtiyaç haline gelmiştir. Duyarlı halkımızın destekleri ve katılımları bu hafta sonu 130 ünite kan bağışı alınmıştır. Hafta içi gelemeyen, işinden izin alamayan, dükkanını kapatamayan tüm bağışçılarımızı düşünerek hafta sonu program yaptık. Madalya almaya hak kazan Mustafa Uzun ve Sinan Kantarcı'nın madalyasını verdik. Tüm duyarlı kan dostlarımıza teşekkürler" dedi. - ÇORUM

Osmancık'ta 130 ünite kan bağışı yapıldı
Osmancık'ta 130 ünite kan bağışı yapıldı
Osmancık'ta 130 ünite kan bağışı yapıldı
Osmancık'ta 130 ünite kan bağışı yapıldı
Osmancık'ta 130 ünite kan bağışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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