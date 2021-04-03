Osmancık KYK yurdunda otizme dikkat çekildi
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Osmancık KYK yurdunda otizme dikkat çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Osmancık KYK yurdunda otizme dikkat çekildi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Osmancık öğrenci yurdu mavi ışıklarla aydınlatıldı.

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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Osmancık öğrenci yurdu mavi ışıklarla aydınlatıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından Otizme dikkat çekmek amacıyla ilan edilen 2 Nisan "Otizm Farkındalık Günü" kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çektiği 'İyilik ve güzellik sizinle dünyayı sarıp sarmalayacak' sözünden yola çıkarak KYK Osmancık Öğrenci Yurdu yönetimi tarafından mavi ışıklarla aydınlatıldı.

Osmancık KYK Öğrenci yurdu kız ve erkek blokları ile idare binası olmak üzere üç blok mavi ışıklarla aydınlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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