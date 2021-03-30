Osmancık 'kırmızı çizgisini' çekti
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Osmancık 'kırmızı çizgisini' çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Osmancık 'kırmızı çizgisini' çekti

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçiş üstünlüğüyle ilgili olan "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması Çorum Osmancık'ta düzenlenen programla gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçiş üstünlüğüyle ilgili olan "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması Çorum Osmancık'ta düzenlenen programla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından sürücülerin kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" uygulaması Osmancık'ta düzenlenen program ile gerçekleştirildi. Programa katılan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve beraberindekiler burada öğrencilere ve sürülere broşür ve kırmızı düdük dağıttı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü hakkından bilgiler verirken trafikte ailelerinin de trafik kurallarına uymadığı takdirde kırmızı düdükler ile ailelerini uyarmalarını istedi.

Kaymakam Akpay ve beraberinde Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ve Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Nuri Uyar yaya geçidine kırmızı çizgiyi çekti. Program öğrencilerle birlikte toplu çekinilen fotoğrafın ardından son buldu. - ÇORUM

Osmancık 'kırmızı çizgisini' çekti
Osmancık 'kırmızı çizgisini' çekti
Osmancık 'kırmızı çizgisini' çekti
Osmancık 'kırmızı çizgisini' çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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