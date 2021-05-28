Osmancık ilçesinde 135 ünite kan bağışı toplandı
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Osmancık ilçesinde 135 ünite kan bağışı toplandı

Osmancık ilçesinde 135 ünite kan bağışı toplandı
Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen 2 günlük bağış kampanyasında 135 ünite kan toplandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen 2 günlük bağış kampanyasında 135 ünite kan toplandı.

Türk Kızılay Osmancık Temsilciliğince Beylerçelebi Camisi bahçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Osmancık Temsilcisi Osman Sivritepe, AA muhabirine, 2 günlük kampanyada 135 ünite kan topladıklarını söyledi.

İlçede her 1,5 ayda bir kan bağış kampanyası düzenlediklerini anlatan Sivritepe, bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Sivritepe, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişilerin hastalığı atlattıktan 28 gün sonra, aşı olanların ise 1 hafta sonra kan bağışında bulunabileceğini dile getirdi.

Çorum'da günde ortalama 70 ünite kan tüketildiğini ancak bağışların bunu karşılayamadığına dikkati çeken Sivritepe, şunları kaydetti:

"Hastalıklar durmadığı gibi iyiliklerin de durmaması gerekiyor. Birçok nedenden dolayı hastanelerimizde hastalarımız yatmaktadır. Tüm kan dostlarımızı kan bağış noktalarına davet ediyoruz. Kan sadece insanda üretilen bir şey olduğu için başka bir yerden bulma şansımız yok. Erkekler 3 ayda, kadınlar 4 ayda bir kan bağışında bulunabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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