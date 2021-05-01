Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor
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Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KABAKDERE - Haberler | Güncel

Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerini artırdı.

Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor

ÇORUM - Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerini artırdı.

Osmancık ilçesinde polis ekipleri sorumluluk alanları içerisinde denetim yaptı. İlçede kontrol noktalarında konuşlanan ekipler araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol etti.

Ekipler ayrıca kısıtlamada faaliyet gösteren bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi gibi işletmelerde vatandaşların ve işletme sahiplerinin tedbirler kapsamında alınan kurallara uyup uymadığı kontrol etti. Kontrollerde zorunlu ihtiyaçları için yaya olarak dışarı çıkan vatandaşların kurallara riayet ettiği, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan polis ekipleri ve bekçilerin, yaya devriye atarak kontrollerini sürdürüyor.

Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor
Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor
Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor
Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor
Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor
Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor
Çorum'da kısıtlama denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KABAKDERE

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