Osmancık Belediyesi, kaleden düşen kaya parçalarına karşı vatandaşları uyardı - Haberler
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Osmancık Belediyesi, kaleden düşen kaya parçalarına karşı vatandaşları uyardı

Osmancık Belediyesi, kaleden düşen kaya parçalarına karşı vatandaşları uyardı
AA / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel

Çorum'da Osmancık Belediyesi, tarihi kale üzerinden kopup ilçe merkezine düşen kaya parçalarının tehlike oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da Osmancık Belediyesi, tarihi kale üzerinden kopup ilçe merkezine düşen kaya parçalarının tehlike oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Osmancık'ta şiddetli yağışın etkisiyle Kandiber Kalesi'nin etrafındaki kayalıklardan kopan taş parçaları, yağmur sularıyla Yazı Mahallesi Akşemseddin Caddesi'ne düştü.

Osmancık Belediyesinden yapılan anonsta, vatandaşların kale çevresindeki yolları kullanmaları istenerek, "Havaların yağışlı olması nedeniyle Osmancık Kalesi'nden kaya parçaları düşmektedir. Kale çevresine araç park edilmemesi, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için önem arz etmektedir. Kale çevresindeki yolları kullanan vatandaşlarımızın tedbirleri olmalarını, kale çevresinden uzak durmalarını rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Osmancık Belediyesi, kaleden düşen kaya parçalarına karşı vatandaşları uyardı

Osmancık Belediyesi, kaleden düşen kaya parçalarına karşı vatandaşları uyardı

Osmancık Belediyesi, kaleden düşen kaya parçalarına karşı vatandaşları uyardı

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AA / Emrah Akıllı - Son Dakika Haberleri

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