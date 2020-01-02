Osmancık Belediye'si su abonelik ücretini indirdi

02.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:33

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde belediye su aboneliği ve devri konusunda indirime gitti.



Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kasım 2019'da duyurduğu ve 2020 yılında itibaren geçerli olmak üzere evlerde kullanılan suya yapılan yüzde 25'lik indirim ardından abonelikler konusunda da indirime gidildiğini duyurdu.



Yeni yapılacak olan su aboneliklerinde 301 TL olan ücretin 256 TL'ye indirildiğini duyuran Başkan Gelgör "Yüzde 25 içme suyu indiriminin ardından su aboneliği ücretlerine de indirim yapıldı. Yeni abonelik 301 TL'den 256 TL'ye, abone devri 156 TL'den 106 TL'ye indirildi. Hayırlı olsun "ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA