Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, devir teslim töreninin ardından belediyenin çalışmaları hakkında birim müdürlerinden brifing aldı.

Belediyenin geçtiğimiz 5 yılda yaptığı çalışmaları ve yatırımları inceleyen Gelgör, devam eden projeler hakkında da detaylı bilgi aldı.

Osmancık Belediyesi tarafından önceki dönemde çalışmalarına başlanan ancak henüz tamamlanmayan projeleri bir an önce tamamlayacaklarını belirten Başkan Gelgör, "Belediyemizin Kent Park Projesi henüz tamamlanmadı. Burayı bir an önce tamamlamak için çalışmalara ağırlık vereceğiz. Yine Kızılırmak Sahil şeridinin düzenlenmesi için projelendirme çalışmalarına hemen başlıyoruz. Koyunbaba Mahallesindeki Huzur Evi inşaatını da bir an önce halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

'Eylem planı oluşturulacak'

Seçim sürecinde kamuoyuna vadettiği projelerle ilgili hızlı bir başlangıç yapacaklarını kaydeden Gelgör "Biz şehrimize çağ atlatacak projeler hazırladık. Bunları yapacağımıza yönelik halkımıza söz verdik. Ne söz verdiysek ona öncelik vereceğiz. İlk iş olarak söz verdiğimiz projelerin uygulanma sürecine yönelik bir fizibilite çalışması yapacağız, bir eylem planı oluşturacağız. Vatandaşlarımız için öncelikli olan yatırımlara öncelik vereceğiz" diye konuştu.

'Resmi araçlarda tasarruf dönemi'

Başkan Gelgör, belediyenin borç ve alacak durumu, bütçe detayları ve resmi araçlarla ile ilgili de kapsamlı bir rapor hazırlanmasını istedi.

Belediye hizmetlerinin temelini mali disiplinin oluşturacağını kaydeden Gelgör "Belediyemizde bugün itibari ile mali disiplin dönemi başlamıştır. Öncelikle bütçemizin durumu, alacaklarımız ve borçlarımız ile ilgili kapsamlı bir inceleme yapacağız. Belediyemizin malına mülküne sahip çıkacağız. İsraf etmeyeceğiz, kamu bütçesini verimli kullanacağız. Belediyenin resmi araçları üzerinden de tasarruf yapacağız. Resmi araç kullanımını mümkün olduğunca kısıtlamamız gerekiyor. Hangi araç nereye gidiyor, kaç kilometre yol yapmış, ne kadar yakıt kullanmış günlük rapor alınmalıdır. Yine personelimizin mesai takibini de birim müdürlerimiz itina ile yapacaklardır." ifadelerini kullandı.

'Halka ilişkiler birimi yeniden düzenlenecek'

Belediyenin giriş bölümünde profesyonel bir ekiple halkla ilişkiler birimi oluşturulacağını kaydeden Ahmet Gelgör, vatandaşların iş takibinin belediye personeli tarafından yapılacağını ve her talebe çözüm üretilmeye çalışılacağını söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA