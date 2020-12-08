Osmancık'a orman işletme müdürlüğü kurulacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile Çorum'un Osmancık İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü kurulacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile Çorum'un Osmancık İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü kurulacak.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığından konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlçe başkanımız Şerif Okudan'a gelen talepler doğrultusunda ilçemizde bulunan Orman İşletme Şefliği ilçenin gelişmesi, işçi istihdamını artırmak ve daha iyi hizmet vermek, yatırımların daha hızlı gelmesini sağlamak için Osmancık'a Orman işletme Müdürlüğü kurmak için çalışma başlattıldı.

Başkan Okudan, konuyu Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'ya ileterek destek istedi. Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya'nın görüştüğü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de Osmancık ilçesi'ne Orman İşletme Müdürlüğü kurulması talimatını verdi. İlçe Başkanımız Şerif Okudan Milletvekili Oğuzhan Kaya'ya ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti." denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı