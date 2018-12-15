Osmanbey Metro Durağında Bir Kişi Raylara Düştü: Seferler Aksıyor

Haber-Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosmna-Yenikapı yönünde seferler Osmanbeye kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim'e kadar yapılabiliyor.