Osmanbey Metro Durağında Bir Kişi Raylara Düştü: Seferler Aksıyor(1)
Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü.
Haber-Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosmna-Yenikapı yönünde seferler Osmanbeye kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim'e kadar yapılabiliyor.
Görüntü dökümü:
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-Duraktan detay
-Polis ekipleri
-Ambulans
-Genel ve detaylar