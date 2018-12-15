Osmanbey Metro Durağında Bir Kişi Raylara Düştü: Seferler Aksıyor(1)

Osmanbey Metro Durağında Bir Kişi Raylara Düştü: Seferler Aksıyor(1)

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü.

Osmanbey Metro Durağında Bir Kişi Raylara Düştü: Seferler Aksıyor(1)

Haber-Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL DHA 

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey Durağı'nda bir kişi raylara düştü. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.  Olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosmna-Yenikapı yönünde seferler Osmanbeye kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim'e kadar yapılabiliyor. 

Görüntü dökümü:

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-Duraktan detay

-Polis ekipleri 

-Ambulans

-Genel ve detaylar

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