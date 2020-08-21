Osman Zolan,"Türkiye için bir milat"
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Osman Zolan,"Türkiye için bir milat"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi müjdesinin ardından bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarihi keşfin Türkiye için bir milat olduğunu söyledi.

Osman Zolan,
21.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi müjdesinin ardından bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarihi keşfin Türkiye için bir milat olduğunu söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi müjdesinin ardından bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyada büyük bir heyecanla beklenen müjdesinin aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında bir başka dönemi başlattığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Çok şükür ülkemiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir ilki daha gerçekleştirerek, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Bu güzel müjde ülkemizin enerji ihtiyacını çözmede bir milat olacaktır. İnşallah devam eden yeni keşiflerle çok daha büyük rezervlere ulaşılacak ve gelecek nesillere önemli bir miras bırakılacak. Tarihi keşif Türkiye için bir milat olacak" dedi.

"Gururluyuz, mutluyuz"

Türkiye'nin enerji politikasında büyük bir atılım başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve bu hareketi devam ettiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e teşekkür eden Başkan Zolan, "Gururluyuz, mutluyuz. Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı ülkemiz, bu ve devam edecek keşiflerle dünyada çok daha fazla söz sahibi olacak. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, keşfedilen doğal gazı kullanmaya başlayacağız. Ülkemizin kalkınma hikayesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm hızıyla devam edecek. Bu güzel memlekete yaptığı sayısız hizmetle umut ve güven veren Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim hizmetlerini daim etsin. Bu güzel müjde bir kez daha milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" İfadelerini söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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