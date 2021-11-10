Osman Yüksel Serdengeçti 1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi listesinden Antalya milletvekilliği yaptı. Partisine yönelttiği eleştiriler yüzünden bir süre sonra Adalet Partisi'nden ihraç edildi. Milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı aldı. Osman Yüksel Serdengeçti kimdir? Osman Yüksel Serdengeçti ne zaman öldü?

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ KİMDİR?

Asıl adı Osman Zeki Yüksel'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında 1944 Mayıs ayında meydana gelen olaylara karıştığı için Hüseyin Nihal Atsız'la birlikte bir süre hapis yattı, hapisten çıktıktan sonra öğrenim için aynı fakülteye başvurduysa da bu isteği reddedilince dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'e hitaben yazdığı yazı yüzünden yeniden hapsedildi.

Hapisten çıktıktan toplam 33 sayı yayınlanacak olan ve birçok sayısı siyasi irade tarafından toplattırılacak olan Serdengeçti dergisini yayımladı. Dergideki yazılarından dolayı okuyucuları onu "Serdengeçti" olarak andılar ve bu nedenle kendisi de sonradan Serdengeçti soyadını aldı.

1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi listesinden Antalya milletvekilliği yaptı. Partisine yönelttiği eleştiriler yüzünden bir süre sonra Adalet Partisi'nden ihraç edildi. Milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı aldı, uyarıları dikkate almayınca genel kurula girişi yasaklandı. Bu kez beline bağladığı kravatla içeri girdi, yakasına takması gerektiğini söyleyenlere ise "Kanunda nereye takılacağı belli değil. İstediğim gibi takarım" dedi.

Yeni İstanbul gazetesinde "Selam" başlığı altında yazılar da yazdı. Necip Fazıl'ın yakın arkadaşlarından olan Serdengeçti, hazırcevaplığıyla tanınırdı. Türkçülerin "Tanrı Türk'ü korusun" demesi üzerine Serdengeçti "Tanrı Türk'ü, Allah da Müslüman'ı korusun" demiştir.

10 Kasım 1983 tarihinde Ankara'da öldü ve Cebeci Asri Mezarlığı'na gömüldü.

ESERLERİ

• Mabedsiz Şehir

• Bu Millet Neden Ağlar?

• Bir Nesli Nasıl Mahvettiler?

• Ayasofya Davası

• Mevlana ve Mehmet Akif

• Türklüğün Perişan Hali

• Gülünç Hakikatlar

• Kara Kitap

• Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı

• Radyo Konuşmaları

• Akdeniz Hilalindir

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