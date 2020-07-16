Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu'nun temeli atıldı Kayseri'de Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu'nun temeli atıldı.

Kayseri'de Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu'nun temeli atıldı.

Yapımını hayırsever Osman Ulubaş'ın üstlendiği 24 derslik ortaokul ve 6 derslikli anaokulun temeli, Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi Yeşilyurt Caddesinde düzenlenen törenle atıldı.

Törene hayırsever Ulubaş'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Savruk, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Müftüsü Şahin Güven ve davetliler katıldı.

Vali Günaydın, törende, hayırsever Ulubaş'ın bir okulunu bitirmeden başka bir okul yaptırmak için kendisini aradığını söyledi.

İkili eğitimin sıkıntılı yönlerine değinen Günaydın, "Göreve başladıktan sonra yetkililerden bilgi aldım. Bazı okulların nüfusu 2 bine kadar çıkıyor. Çocuklar sabahın çok erken saatinde kalkmak zorunda kalıyor. Bu sıkıntıları çözmek için çok okul yapmamız gerekiyor. Osman Ulubaş da bunun için elinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Güven'in duasıyla okulun temeli atıldı.

Kaynak: AA