Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nin Teknofest başarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nin Teknofest başarısı

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nin Teknofest başarısı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi CubeTech Teknoloji Takımı'nın afet yönetimi alanındaki "Sesimi Duyan Var mı" projesi Teknofest'te finalistler arasında yer aldı.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi CubeTech Teknoloji Takımı'nın afet yönetimi alanındaki "Sesimi Duyan Var mı" projesi Teknofest'te finalistler arasında yer aldı.

Liseden yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknofest 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde afet yönetimi alanında finalist projeler arasına giren "Sesimi Duyan Var mı" isimli proje 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak sergide yarışmaya hak kazandı.

Proje ekibinin depremde enkaz altında kalan ve henüz hayatta olan depremzedelerin yaşam süresini artırmak amacıyla tasarladığı "BlackBox" isimli cihaz, hakem değerlendirmelerinden yüksek puanlar almıştı.

Proje ekibi, bu başarıyı son günlerde yaşanan yangınlarda hayatını kaybedenlere armağan etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Son dakika: Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü
Son dakika: Kayseri'de 15 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanan baba öldü
Nişan töreninde ağırlığı kaldıramayan ahşap balkon çöktü, 13 davetli yaralandı
Nişan töreninde ağırlığı kaldıramayan ahşap balkon çöktü, 13 davetli yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Haydar Aliyev Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Haluk Levent Gülben Ergen Çağatay Akman
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nin Teknofest başarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 16:24:07. #1.15#

title