Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nin Teknofest başarısı

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi CubeTech Teknoloji Takımı'nın afet yönetimi alanındaki "Sesimi Duyan Var mı" projesi Teknofest'te finalistler arasında yer aldı.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi CubeTech Teknoloji Takımı'nın afet yönetimi alanındaki "Sesimi Duyan Var mı" projesi Teknofest'te finalistler arasında yer aldı.

Liseden yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknofest 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde afet yönetimi alanında finalist projeler arasına giren "Sesimi Duyan Var mı" isimli proje 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak sergide yarışmaya hak kazandı.

Proje ekibinin depremde enkaz altında kalan ve henüz hayatta olan depremzedelerin yaşam süresini artırmak amacıyla tasarladığı "BlackBox" isimli cihaz, hakem değerlendirmelerinden yüksek puanlar almıştı.

Proje ekibi, bu başarıyı son günlerde yaşanan yangınlarda hayatını kaybedenlere armağan etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin