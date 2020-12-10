"Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü" bu yıl verilmeyecek
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"Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü" bu yıl verilmeyecek

10.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:58

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Osman Solakoğlu anısına verilen hizmet ödülü, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilmeyecek.

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Osman Solakoğlu anısına verilen hizmet ödülü, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilmeyecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ilki 2005 yılında düzenlenen "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü" organizasyonu, bu yıl Kovid-19 nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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