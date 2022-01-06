Osman Sezener kimdir? Osman Sezener kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Osman Sezener kimdir? Osman Sezener kaç yaşında, nereli?

Osman Sezener kimdir? Osman Sezener kaç yaşında, nereli?
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MasterChef'te 4. Önlüğün verileceği yen bölümde konuk Osman Sezener ilgi odağı oldu. Seyirciler ünlü şef hakkında Osman Sezener kimdir, kaç yaşında, nereli gibi konuları araştırdı. Peki, Osman Sezener kimdir?

Ünlü şef Osman Sezener bugün Masterhef'e konuk oluyor. Mesleğinin en saygın isimlerindne biri olan Osman Sezener hakkında Osman Sezener kimdir ve Osman Sezener kaç yaşında, nereli gibi konular merak edildi.

OSMAN SEZENER KİMDİR?

Osman Sezener 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Aşçılık ile ilgili çeşitli eğitimler alan Osman Sezener, 2010-2016 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

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