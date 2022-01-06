Osman Sezener kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şef Osman Sezener'in hayatı ve biyografisi! Restoranın adı nedir? Ecem Sezener kimdir?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Osman Sezener geliyor. Peki, Osman Sezener kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, memleketi neresi, evli mi, nerede çalışıyor, restoranı var mı, ismi nedir? İşte tüm detaylar...

OSMAN SEZENER KİMDİR?

Osman Sezener 1982 senesinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Osman Sezener, İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olmuştur.

Osman Sezener doğum tarihi : 1982

Osman Sezener kaç yaşında : 39 yaşında

Osman Sezener nereli : İzmir

Osman Sezener mesleği ne : Şef

Osman Sezener eşi kimdir : Ecem Sezener

M. Osman Sezener, eğitim hayatına Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde başlamıştır ve sonrasında New York Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamladı. 2010-2016 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Osman Sezener, Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalıştı. Osman Sezener, Ecem Sezener ile evlidir ve çiftin bir çocuğu vardır. Osman Sezener, 'OD Urla' ismindeki restoranını 2018 yılında açmıştır. Restoran İzmir'de yer almaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Osman Sezener'in İnstagram'da 46 bin takipçisi bulunmaktadır.

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