Osman Paksüt kim? Osman Paksüt kaç yaşında? Osman Paksüt aslen nereli?

Türk bürokrat, CHP eski milletvekili Emin Paksüt'ün oğlu olan Osman Paksüt kim? Osman Paksüt kaç yaşında? Osman Paksüt aslen nereli? Detaylar haberimizde.

Türk bürokrat, CHP eski milletvekili Emin Paksüt'ün oğlu olan Osman Paksüt kim? Osman Paksüt kaç yaşında? Osman Paksüt aslen nereli? Detaylar haberimizde.

OSMAN PAKSÜT KİMDİR?

Osman Alifeyyaz Paksüt, (d. 3 Kasım 1953, Ankara), Türk bürokrat.

CHP eski milletvekili Emin Paksüt'ün oğludur. 1920'li yıllarda Ankara İstiklal Mahkemesi başkanlığını yapmış olan "Kel Ali" lakaplı yargıç Ali Çetinkaya'nın da torunudur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde yapmıştır. 1974'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1975'te Ankara Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak bir süre çalışmıştır. 1977'te Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlamıştır. Türkiye'nin Tokyo, Lefkoşa (KKTC) Büyükelçiliklerinde ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile NATO Daimi temsilciliklerinde Katip, başkatip, Müsteşar ve Daimi Temsilci yazmanı olarak çeşitli dış görevlerde; AGİT Daire Başkanı, Birleşmiş Milletler İşleri Genel Müdür Yardımcısı gibi merkezi görevlerinde bulunmuştur. 2002 yılında Bağdat Büyükelçisi, 2004 yılında Helsinki Büyükelçisi olmuştur.

Helsinki Büyükelçisi iken, 2005 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Üst Düzey Yönetici kontenjanından Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliği'ne seçilmiştir. 23 Ekim 2007 tarihinde de Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmiş ve 2011 yılına kadar başkanvekilliği görevini yürütmüştür. 3 Kasım 2018 tarihinde emekli olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.