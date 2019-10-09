Osman özköylü takım fiziksel olarak beklediğimizin çok altında

09.10.2019 19:04

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, laktat testinin sonuçlarının hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Maalesef bugünkü test sonuçları daha sezon başında olan, sezona başlayıp 3-5 gün sonra yapılan takımların test sonuçları ile aynı" dedi.

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, Pazar günü sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu ile başladı. Antrenman kondisyon ağırlıklı geçti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özköylü, futbolculara yapılan laktat testinin sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Özköylü, "Şu görüntüde eksiklerimizin ne olduğunu zaten çok iyi biliyorduk. Bugün yaptığımız test sonuçlarına göre takımımızın neden bu şekilde olduğunu çok net görmüş olduk. Bunu çok fazla dillendirmek istemiyorum. Bunu bir mazeret olarak göstermek istemiyorum. Ama malesef çok kötü geçen bir hazırlık kampı, süreci olmuş. Oyuncuların geç katılması, yeterli antrenman seviyesinde takımın çalışamaması oynanacak yüksek şiddetli maçlara hazırlanmak için yapılan antrenmanların çok aşağıda kalması, çok yetersiz olması. Takımın gözle görülür şekilde, ikinci yarılarda özellikle oyunsal olarak da, tempo olarak da geri düşmesine sebep oluyor. Bunları oynadığımız tüm maçlarda gördük. Maçlar 60 dakika oynansa belki Boluspor için daha iyi olacak. Bu işin tam tabiriyle anlatım şekli bu. Ama yapacak bir şey yok. Şu süreçten itibaren bizim nasıl bir yol haritası belirleyeceğimiz konusunda bize ışık tutacak" diye konuştu.

"TAKIM FİZİKSEL OLARAK BEKLEDİĞİMİZİN ÇOK ÇOK ALTINDA"

Boluspor'un fiziksel olarak seviyesinin sezon başındaki bir kulüpteki gibi olduğunu ifade eden Özköylü, "Maalesef bugünkü test sonuçları daha sezon başında olan, sezona başlayıp 3-5 gün sonra yapılan test sonuçları ile aynı. Bu çok acı verici bir şey. 3 aylık bir süreç geçmiş takımın şu anki olduğu durum, bu takımın sezon başı antrenmanlarına başlıyor olması gerekiyor anlamında. Ligin içindeyiz, 7 hafta olmuş. Bundan sonraki yapılacak planlama çok önemli. Yapılacak antrenmanlar çok önemli. Buna göre hareket edeceğiz. Burada bir şeyler için mazeret üretmiyorum ama takımın bu halde neden olduğunu açıklamak gerekiyor. Maalesef keşke daha iyi bir durumda olsaydık fiziksel olarak. Beklediğimizin çok çok altında değerler çıktı bugün. Bu biraz canımızı sıksa da bu işin altından kalkmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA