Osman Özköylü: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

21.09.2019 16:39

Cesar Grup Ümraniyespor ile deplasmanda son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Boluspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü maçın ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, yedikleri golün de hakem hatasından kaynaklandığını ifade etti.



TFF 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşan ve 90+5. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrılan Boluspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. 3 puan almaya çok yaklaştıklarını söyleyen Özköylü, "Son dakikada çok ciddi bir hakem hatasıyla, bizim lehimize verilmesi gereken faul rakip takıma verildi ve golü yedik. İnsan kendisi hata yaptığı zaman bu kadar üzülmüyor. Maçı çok iyi götüren bir hakem vardı sahada ama maalesef son pozisyonda yanlış gördü. Faul yapan oyuncunun baldırı mı sakatlanır. Bunu görememesi kendisi adına eksiklik oldu, bizim adımıza da kayıp 2 puan oldu. Bizim eksiklerimiz var. 3 gündür bu takımla beraberiz. Geldiğimizde mental olarak çökmüş, alınan sonuçlardan, ligdeki sıralamadan dolayı bir karamsarlık vardı. Bugün belki 2 puan kaybettik ama çok şey kazandık. Camianın Boluspor'a bakış açısından dolayı iyi olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Biraz daha fazla çalışma zamanımız olsaydı, bazı eksikleri tamamlayabilirdik. Sakat oyuncularımız da var. 10 gündür antrenman yapan, takıma sonradan katılan oyuncuyu oynatmak zorunda kaldık. Mücadeleden dolayı çok mutluyum. Aldığımız maçı hakem hatasıyla kaybetmekten dolayı üzgünüm" ifadelerini kullandı.



"Benim takımım asla geriye yaslanmaz"



Sahada gösterdikleri mücadelenin çok değerli olduğunu ve bu mücadelenin kendilerini ileriye taşıyacağını oyuncularına aktardığını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "İlerisi için güçlü sağlam adımlar atacağız. Sahadaki takım benim takımım değil. Benim takımım hiçbir zaman geriye yaslanmaz. Ama takımın motivasyonunun düşük oluşu, korkarak hareket etmelerine sebep oldu. Biraz daha becerikli olsaydık, bugün 3 puanla dönerdik. 2-3 haftada toparlanıp daha iyi işler yapacağız ve ligde adından bahsettiren bir Boluspor olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA