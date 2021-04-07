Osman Nuri Kabaktepe kimdir? Osman Nuri Kabaktepe kaç yaşında ve nereli?

AK Parti Yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gündemde yer alan isimlerden. 9 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alana Osman Nuri Kabaktepe kimdir? Osman Nuri Kabaktepe kaç yaşında ve nereli?

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı. 19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alana Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Osman İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu, ve bölümde yüksek lisans eğitimini mezun oldu.

Kabaktepe 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe 2021'de İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) il başkanı seçildi.

Milli Görüş geleneğinden gelen Osman Nuri Kabaktepe evli ve 2 çocuk babasıdır.