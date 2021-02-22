Osman Nuri Kabaktepe kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Osman Nuri Kabaktepe kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

22.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:09
Osman Nuri Kabaktepe kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Osman Nuri Kabaktepe geliyor. Peki, Osman Nuri Kabaktepe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Osman Nuri Kabaktepe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ve görevi ne merak edildi. Osman Nuri Kabaktepe biyografisi ve hayatı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdi. Akabinde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Osman Nuri Kabaktepe doğum tarihi : 1 Aralık 1970

Osman Nuri Kabaktepe kaç yaşında : 50 yaşında

Osman Nuri Kabaktepe nereli : Ordu

Osman Nuri Kabaktepe mesleği ne : Siyasetçi

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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