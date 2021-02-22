Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe hayatı ve biyografisi!
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Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe hayatı ve biyografisi!

22.02.2021 14:28 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:31
Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe hayatı ve biyografisi!

İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, 24 Şubat'ta yapılacak kongrede görevini devredeceğini açıklayan İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın yerine eski Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin aday olarak belirlendiğini açıkladı. Peki, Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yaptığı açıklamayla çarşamba günkü kongrede aday olmayacağını duyurdu. İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Osman Nuri Kabaktepe'nin aday olarak belirlendiğini açıkladı. Peki, Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe hayatı ve biyografisi!

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 14:31:27. #1.14#
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