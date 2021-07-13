Osman Nuri Kabaktepe'den sağlık çalışanlarına müjde
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Osman Nuri Kabaktepe'den sağlık çalışanlarına müjde

Osman Nuri Kabaktepe'den sağlık çalışanlarına müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe twitter hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına müjde verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe twitter hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına müjde verdi. Kabaktepe yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021'e kadar uzatıyoruz" dedi.

CHP'li İBB Başkanı, sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz otopark ve toplu taşıma hizmetini 1 Temmuz itibariyle sonlandırmıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin talimatıyla; salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın uzatılması için çalışma başlatıldı.

İBB Meclisi AK Parti Grubu'nun çalışmalarını tamamlamasıyla söz konusu teklif Temmuz ayı meclis gündemine alındı. Müjdeli haberi İstanbullularla paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021'e kadar uzatıyoruz" dedi. Söz konusu haktan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.

Bir diğer müjde de minibüsçü esnafına geldi. Pandemi koşullarından olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen minibüsçülere destek olmak yeni bir teklif hazırlandı. AK Parti Grubu tarafından hazırlanan teklif hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Minibüsçülerimizin 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olmasını karara bağlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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