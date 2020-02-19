Osman Kavala tutuklandı
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kavala, tutuklandı.
19.02.2020 23:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:31
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kavala, tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com