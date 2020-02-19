Haberler » Ekonomi » Osman Kavala tutuklandı - Ekonomi

Osman Kavala tutuklandı

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kavala, tutuklandı.

19.02.2020 23:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:31
Osman Kavala tutuklandı

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kavala, tutuklandı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler