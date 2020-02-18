Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi

18.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:40

Gezi Parkı davasında hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala, cezaevi çıkışında başka bir soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış ve Osman Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı verilmişti. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan ayrıca gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında cezaevi çıkışında gözaltına alınan Osman Kavala İstanbul Terörle Mücadele şubesine getirildi. Kavala'nın yarın sabah savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA