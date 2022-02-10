Osman Kavala tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı? Son dakika Osman Kavala kararı! - Haberler
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Osman Kavala tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı? Son dakika Osman Kavala kararı!

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Osman Kavala tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı? Son dakika Osman Kavala kararı!

Uzun süredir gündem olan ve adli süreci merak edilen Osman Kava davası hakkınsa yeni karar çıktı. Peki, Osman Kavala tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı? İşte, detaylar…

Osman Kavala'nın tutukluluk hali ile ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan tutukluluk incelemesinde karar çıktı. Osman Kavala tahliye oldu mu, serbest bırakıldı mı? Son dakika Osman Kavala kararı!

OSMAN KAVALA TAHLİYE OLDU MU?

Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi

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