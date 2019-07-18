Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: Dunya.com

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