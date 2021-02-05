OSMAN KAVALA'NIN DOSYASI GEZİ DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLDİ (1)

LEYLA ALATON TANIK OLARAK DİNLENDİ

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından tutuklu Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in yargılandığı davada, Leyla Alaton tanık olarak dinlendi. Alaton, darbe günü yurtdışında olduğu iddialarının yalan olduğunu söyledi. Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bu davanın istinaf mahkemesince beraat kararları bozulan Gezi davası ile birleştirilmesine karar verdi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada izleyici olarak Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ahmet Şık ile bazı yabancı ülke konsolosluk ve büyükelçilik temsilcileri hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı