Osman Kavala davasında hak ihlali kararı veren AİHM: Kavala derhal serbest bırakılmalı

10.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:31

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını açıkladı. AİHM, Türkiye'nin Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanmasıyla ilgili 18. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi.



1'e karşı 6 oyla alınan kararda mahkeme, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle