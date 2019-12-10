Osman Kavala davasında hak ihlali kararı veren AİHM: Kavala derhal serbest bırakılmalı
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Osman Kavala davasında hak ihlali kararı veren AİHM: Kavala derhal serbest bırakılmalı

AİHM Osman Kavala davasında hak ihlali kararı verdi

10.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:31
Osman Kavala davasında hak ihlali kararı veren AİHM: Kavala derhal serbest bırakılmalı

İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile ilgili kararını açıkladı. AİHM, 'nin Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanmasıyla ilgili 18. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi.


1'e karşı 6 oyla alınan kararda mahkeme, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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