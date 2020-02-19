OSMAN KAVALA ADLİYEDEN ÇIKARILDI
Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHANöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
19.02.2020 23:59 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:59
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Görüntü Dökümü:------------ -Kavala'yı götüren polis araçlarını adliyeden çıkışı
Kaynak: DHA