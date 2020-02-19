OSMAN KAVALA ADLİYEDEN ÇIKARILDI
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OSMAN KAVALA ADLİYEDEN ÇIKARILDI

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHANöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

19.02.2020 23:59 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:59
OSMAN KAVALA ADLİYEDEN ÇIKARILDI

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen , adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

------------ -Kavala'yı götüren polis araçlarını adliyeden çıkışı

 


Kaynak: DHA
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