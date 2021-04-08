Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evine kurulacak sanal müze için imzalar atıldı
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Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evine kurulacak sanal müze için imzalar atıldı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evine kurulacak sanal müze için imzalar atıldı

Türk sanat tarihinde önemli yeri bulunan, ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evinin "sanal müze" olması için hazırlanan proje imzalandı.

Türk sanat tarihinde önemli yeri bulunan, ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in Muğla'daki evinin "sanal müze" olması için hazırlanan proje imzalandı.

Osman Hamdi Bey'in, Lagina Antik Kenti'ndeki kazıları sırasında, Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde 2 yılı sürekli olmak üzere 17 sene kaldığı ev, 2007'de aslına uygun restore edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından ilan edilen "Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı"na "Osman Hamdi Bey ile 19. Yüzyıla Yolculuk" projesiyle başvurdu.

Kabul edilen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetindeki Osman Hamdi Bey Evi'ne sanal müze kuracak.

Protokol kapsamında, 1 milyon 143 bin 250 lira maliyeti belirlenen projenin 857 bin 250 lirasını GEKA, diğer kısmını ise Muğla Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.

Projenin imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Osman Hamdi Bey Evi'nde kurulacak sanal müze ile deniz, kum, güneş turizminden kültür turizmine evrilmek adına önemli bir adım attıklarını söyledi.

Gürün, yürütülecek çalışma ile turizmde yenilikçi, ulaşılabilir teknolojileri kullanarak daha fazla kişiye ulaşacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol Gürün ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan arasında imzalandı.

Osman Hamdi Bey'in kazı evi olarak kullandığı tarihi yapıda, o döneme ait çalışmalar ve Muğla ile ilgili bilgilerin anlatılacağı sanal gezi uygulamasını, çağdaş müzecilik içerikleri oluşturulacak.

Müzenin 2023'te hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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