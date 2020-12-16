Osman Gürün oyunu en çok arttıran başkan oldu
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Osman Gürün oyunu en çok arttıran başkan oldu

16.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:54
Osman Gürün oyunu en çok arttıran başkan oldu

2020 yılında başarı düzeyi ile öne çıkan büyükşehir ilçe belediye başkanları sıralamasında en fazla oy oranını arttıran başkan yüzde 36,1'den yüzde 53,3'e yükselen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün oldu.

2020 yılında başarı düzeyi ile öne çıkan büyükşehir ilçe belediye başkanları sıralamasında en fazla oy oranını arttıran başkan yüzde 36,1'den yüzde 53,3'e yükselen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün oldu.

22 anketin verileri baz alındı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye'de ilk defa bir araştırma şirketi 2020 seçim simülasyonu gerçekleştirdi. Arama motorları, sosyal medya siteleri ve haber sitelerinin taranması sonucu elde edilen veriler ile son 1 yılda yapılan 22 anketin verilerinin baz alındığı araştırmada, partilerin 30 büyükşehir, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri ile Türkiye geneli oy oranları belirlendi.

Muğla'da oy oranı yüzde 53.3

Araştırmada en fazla oy oranını arttıran başkan yüzde 36,1'den yüzde 53,3'e yükselen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Dr. Osman Gürün oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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