Osman Gürün oyunu en çok arttıran başkan oldu

2020 yılında başarı düzeyi ile öne çıkan büyükşehir ilçe belediye başkanları sıralamasında en fazla oy oranını arttıran başkan yüzde 36,1'den yüzde 53,3'e yükselen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün oldu.