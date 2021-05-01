Osman Gürün kimdir? Osman Gürün kaç yaşında, nereli?

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Pek çok televizyon programında canlı yayında gördüğümüz isimlerden biri olan Osman Gürün kimdir? İşte, Osman Gürün hayatı ve biyografisi!

OSMAN GÜRÜN KİMDİR?

Osman Gürün (d. 1948), Türk tıp doktoru ve siyasetçidir. İlk ve ortaöğrenimini Muğla'da ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1972 yılında mezun oldu, 1976 yılında da ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak Muğla SSK Hastanesine tayin oldu.

OSMAN GÜRÜN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Osman Gürün, 1948'de Muğla'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1972 yılında mezun oldu. 1976 yılında da ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak Muğla SSK Hastanesi'ne tayin oldu.

Gürün, 1996 yılında SSK Hastanesi'nden ayrılarak, Özel Yücelen Hastanesi'nde göreve başladı. 3 dönem Muğla Tabip Odası başkanlığı yapan Osman Gürün, 1997 yılında emekli oldu. 1999 Türkiye yerel seçimlerinde % 37 oy alarak CHP'den Muğla belediye başkanı seçildi.

2004 Türkiye yerel seçimlerinde % 43 oy ve 2009 Türkiye yerel seçimlerinde ise % 46 oy alarak belediye başkanı seçildi ve belediye başkanı olarak görevini 31 Mart 2014'e kadar sürdürdü. 2014 Türkiye yerel seçimleri'ne CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak girdi. Ve seçimi kazanarak Muğla'nın ilk büyükşehir belediye başkanı oldu.

Gürün meslektaşı olan Gülsüm Gürün ile evli ve üniversite mezunu iki çocuk babasıdır.

Osman Gürün, 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı gösterildi.