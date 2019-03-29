Osman Gürün, Başlattı Twitter'da 'Trend Topic' Oldu

Seçime sayılı günler kala Millet İttifakının Büyükşehir adayı Osman Gürün'ün resmi twitter hesabından yazdığı "Muğlamız için mücadele ederken en büyük gücü sevgiyi, hoşgörüyü, güleryüzü benimsemiş değerli hemşehrilerimizden alıyoruz. Burası Muğla" paylaşım sonrası 'Burası Muğla' Türkiye gündemin de 'Trend Topic' oldu.

Gürün'ün paylaşımının ardından kısa sürede twitter'ın ilk 5 sıralamasına giren 'Burası Muğla' konulu hashtag, CHP İl Başkanlığı, Muğla Gençlik Kolları, Muğla Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adaylarının attığı tweetler Türkiye Gündemi sıralamasında ilk 3'e yükseldi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği konu üzerine Osman Gürün'e destek mesajları atılırken 'Burası Muğla' hasthtag üzerinden de Muğla ile ilgili görseller paylaşıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA